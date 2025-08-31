Alişan, Eskişehir’de konser verdi

ALIŞAN, ESKİŞEHİR’DE KONSER VERDİ

Şarkıcı Alişan, Eskişehir’in kurtuluşunun 103. yılı sebebiyle bir konser düzenledi. Konser, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca “Eskişehir Kurtuluşu Anlatır” adı altında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı’nda yapıldı. Alişan, konser sırasında hayranlarının beğenisini kazanan sevilen parçalarını seslendirdi.

DENİZ ÜRÜNLERİYLE DOPDOLU BİR ETKİNLİK

Etkinlik alanını dolduran birçok kişi, Alişan’ı alkışlarla karşıladı. Konseri izleyenler, şarkıcının seslendirdiği parçalara hep birlikte eşlik etti. Bu keyifli anlar, katılımcılar arasında büyük bir coşku oluşturdu.