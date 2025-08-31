Haberler

Alişan, Eskişehir’de konser verdi

Şarkıcı Alişan, Eskişehir’in kurtuluşunun 103. yılı sebebiyle bir konser düzenledi. Konser, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığınca “Eskişehir Kurtuluşu Anlatır” adı altında gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Odunpazarı ilçesindeki Dede Korkut Parkı’nda yapıldı. Alişan, konser sırasında hayranlarının beğenisini kazanan sevilen parçalarını seslendirdi.

Etkinlik alanını dolduran birçok kişi, Alişan’ı alkışlarla karşıladı. Konseri izleyenler, şarkıcının seslendirdiği parçalara hep birlikte eşlik etti. Bu keyifli anlar, katılımcılar arasında büyük bir coşku oluşturdu.

T. Ligi, T. ile S. berabere bitti

Süper Lig 4. haftasında Trabzonspor ve Samsunspor, 1-1 berabere tamamlanan bir maçta karşı karşıya geldi. Samsunspor, 88. dakikada eşitliği sağladı.
Amed Sportif Faaliyetler, Adana Demirspor’u 8-1 Yendi

Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig 4. haftasında Adana Demirspor'u 8-1 yenerek büyük bir başarı elde etti. Maçta Diagne üç gol atarak yıldızlaştı.

