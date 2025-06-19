Alişan, Kardeşi İçin Duygusal Anlar Yaşadı

EMOTİONEL ANLAR YAŞADI

Ünlü sanatçı Alişan, TV8 ekranlarında yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ programında duygusal dakikalar geçirdi. Vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş’ın iki kızından bahsederken gözyaşlarını tutamayan Alişan, yaptığı açıklamalarla tüm izleyenleri etkiledi. Selçuk Tektaş, 21 Temmuz 2021 tarihinde 41 yaşında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Geride bıraktığı iki kızı, Eyşan Tektaş ve Ceylan Tektaş ile Alişan, bu durumun sorumluluğunu üstlendi.

ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYOR

Kardeşinin kaybı sonrası zorlu bir süreçle karşılaşan Alişan, programda hem keyifli hem de duygusal anlar yaşadı. Sunucu Ece Erken, “Yorulduğun birine yaslanmak istediğin zamanlar oldu mu? Çok büyük bir yükün altındasın, sana emanetler var.” şeklinde bir soru sordu. Bu sözler karşısında Alişan, gözyaşlarına hâkim olamayarak, “Maddi olarak hiçbir korkum yok. En düşük işte de çalışırım. Ama babasız bir çocuğa durumu en az şekilde hissettirmek daha zor.” şeklinde bir yanıt verdi.

DUYGUSAL TEPKİLER ALDI

Alişan’ın bu açıklamaları, stüdyodaki izleyiciler ile ekran başındaki seyircilerden büyük takdir topladı. Sosyal medyada “Dünyanın en iyi amcasısın, Allah razı olsun senden” gibi yorumlar yapıldı. Sanatçının gösterdiği fedakârlık ve duyarlılık, sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.