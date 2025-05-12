Alişan, Kardeşini Anarak Duygusal Mesaj Yayınladı

DUYGUSAL BİR ANMA

Alişan, 2021 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş’ı doğum gününde derin bir duyguyla andı. Pandemi sürecinde tedavi gördüğü hastanede ailesine veda eden Tektaş’ın ardından Alişan, yaşadığı kaybın etkisinden uzun süre kurtulmakta zorlandı. Kardeşiyle olan güçlü bağından dolayı büyük bir boşluk hisseden sanatçı, bu süreçte ailesine ve özellikle yeğenlerine sıkı sıkıya sarılarak hayata tutunmayı başardı.

SAHNEDEN UZAQ KALMA VE AİLEYE DESTEK

Alişan, kardeşinin vefatından sonra sahnelerden bir süre uzak kalarak yas sürecini yaşadı. Ancak geride kalanlar için ayakta kalmayı seçti. Selçuk Tektaş’ın çocukları Eyşan ve Ceylan’a dayılık ve babalık yaparak onların geleceğini güvence altına almayı hedefleyen Alişan, yaşadığı acıyı onların mutluluğu için göğüslemeye çalıştı.

İÇTEN BİR PAYLAŞIM

Alişan, kardeşinin doğum gününü Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafla kutladı. Kardeşiyle birlikte çekilmiş bir pozu takipçileriyle paylaşan sanatçı, paylaşımının altına şu sözleri düştü: “Bugün günlerden sensin kardeşim… Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum… Hayat devam ediyor ama sadece zaman geçiyor… Birlikte yapacağımız yarım kalan, keşke dediğim o kadar çok şeyimiz var ki… Fiziken yanımda olmayabilirsin ama kalbimde beynimde hep varsın, hep bizimlesin biliyorum… İyi ki doğmuşsun, iyi ki benim kardeşim olmuşsun canım Selçuk’um.”