Alişan, Mourinho’yu hedef aldı! Tazminat haram!

FENERBAHÇE’DE MOURINHO DÖNEMİ BİTMEKTE

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile yollar ayrıldı. Fanatik Fenerbahçeli olan ünlü sanatçı Alişan, bu duruma çok sevindi. Sosyal medya üzerinden konuyla ilgili ardı ardına paylaşımlar yaptı. Mourinho için “Ooooo hadı bakalım çok şükür gittiiii” ifadesini kullanan Alişan, Portekizli teknik adamın kulüpten 15 milyon euro tazminat alacak olmasına da sert tepki gösterdi. “Alacağın tazminat haram olsun” diyen Alişan, “Senin gibi bir çapsızdan, geldiği günden beri futbol adına hiçbir şey yapmayıp sürekli saçma sapan hikayelerle insanları yoran, sürekli geçmişini anlatıp geleceğe dair hiçbir şey yapmayan bir adamdan hepimiz bir şeyler beklediğimiz için kahroluyoruz. Şimdi yallah nereye gidersen git… Bir daha gözümüz görmesin seni… Alacağın tazminatta haram olsun.. Darısı komple değişimlere inşallah” şeklinde konuştu.

ALİŞAN’DAN AYKUT KOCAMAN ÇAĞRISI

Alişan, ayrıca Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olarak Aykut Kocaman’ın atanmasını istedi. Ünlü şarkıcı, “Şimdi asıl en önemlisi hoca kim olacak… Ben Aykut Kocaman’ı eğer ikna edebilirlerse onun olmasını çok isterim. Ya da gelecek kim olursa olsun, Fenerbahçe’yi bilen, Fenerbahçe ruhunu tekrar geri getirebilecek birisi olmalı. İçimizden birisi olmalı. Aykut Kocaman ve yanına Volkan Demirel nasıl olur?” dedi.

SOSYAL MEDYADA MOURINHO’YA TEPKİ

Alişan, Kadıköy’de Kayserispor ile oynanan kritik maçın berabere bitmesinin ardından sosyal medya hesabından da eleştirilerini dile getirmişti. Ünlü sanatçı, “5-6 eksikle küme de kalma mücadelesi veren takıma eğer evinde puan kaybediyorsan, değil şampiyonlar ligi uzay ligi kupasını almış olsan da benim gözümde teknik direktör değilsin Mourinho. Bu maç da, bu sene de sana yazar. Şimdi al tazminatını ve bu akşam git. Trabzon maçından sonra yazmıştım; ‘Bu maçı çevireceğiz ama bu ilk yarılarla, bu oyunla, bu forma adaletsizliğiyle bir yerde toslayacağız’ dedim.. O kadar belliydi ki!!! Yazık sana verilen her kuruş, yazık sana verdiğimiz değer. Eğer biraz adamsan gidersin.. ‘Yapamadım, olmadı’ der gidersin!!!” şeklinde ifade etti.