Alişan’dan 2 milyon TL’lik estetik davası

Ünlü şarkıcı Alişan, girdiği yağ aldırma operasyonunda ölümden döndü. Şarkıcı, yaşanan olay üzerine mahkemeye şikayette bulundu.

Şarkıcı Alişan, yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek açtığı davanın ilk duruşması görüldü. Alişan operasyonu yapan kişiden 2 milyon lira tazminat talep ediyor.

Şarkıcı Alişan’ın yaptırdığı yağ aldırma operasyonu sonucu vücudunda kalıcı hasar meydana geldiğini ve ölümden döndüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından ilk dava görüldü.

Hürriyet’ten Özge Eğrikar’ın haberine göre; Basına kapalı olan duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü. Duruşma çıkışı açıklama yapmak istemeyen Alişan’ın yerine konuşan avukatı Emek Emre, “Tazminat davamızla ilgili yayın yasağı kararı olduğu için açıklama yapamayız. Davamız devam ediyor” dedi.

NE OLMUŞTU?

Alişan ayrıca avukatı Emek Emre aracılığıyla İstanbul Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak Ufuk A.’ya 2 milyon lira manevi, 10 bin lira da maddi olmak üzere toplam 2 milyon 10 bin liralık tazminat davası açmış, Tabipler Odası’na da şikâyet etmişti. Arkadaşı olan doktor Ufuk A.’nın, daha fit görüneceğini belirterek kendisini yağ aldırma operasyonu için ikna ettiğini dilekçesinde anlatan Alişan, 5 buçuk saat süren operasyon sonucu, doktor hatası nedeniyle ölümle karşı karşıya kaldığını öne sürmüştü.