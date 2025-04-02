Alışveriş Boykotu Ülke Ekonomisini Etkiler

BOYKOTUN ZARARLARI ÜZERİNE AÇIKLAMA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, ‘2 Nisan alışveriş boykotu’ ile ilgili açıklamalarda bulundu. Çakır, yapılan boykot çağrısının topluma zarar vermemesi gerektiğini özellikle vurguluyor. Üretim ve hizmetin oluşturduğu ekmeğin herkesin ortak malı olduğuna dikkat çekiyor.

ÜLKE EKONOMİSİNE VURGU

Çakır, “Ülke ekonomisi siyasetin üstünde bir konu. Üretim ve hizmetlerin ürettiği ekmek hepimizindir. Bu ekmek hiçbir partiye, toplumun hiçbir özel kesimine veya bir inanca ve ideolojiye ait değildir, hepimizindir” diyor. Ayrıca, yasal yollarla yapılan, demokratik ve akılcı protestoların herkesin hakkı olduğunu belirtiyor.

SES GETİREN KARARLAR

Çakır, “Ancak, 85 milyonun işine, aşına ve genel ekonomiye zarar verecek, sadece ses getirmesi uğruna büyük yararı yok sayan kararların ülkemizin ekonomisi ve demokrasisi adına bir yarar getireceğine inanmıyoruz” ifadelerini kullanıyor. Bu boykot kararının asıl amaçlarla ilgili olmadığına inandığını belirterek, sağduyu çağrısında bulunuyor. “Emek de, ekmek de hepimizindir, zarar vermeyelim” diyerek sözlerini tamamlıyor.