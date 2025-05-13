Alışverişlio, Tek Entegrasyonla Cashback Sağlıyor

YENİ STANDART BELİRLEYEN ALIŞVERİŞLİO

Fintech alanına yeni katılan Alışverişlio, sunduğu “tek entegrasyonla yüzlerce marka” modeliyle cashback altyapısında bir yenilik getiriyor. Türkiye’nin ve dünyanın tanınmış markalarıyla yaptığı anlaşmalar sayesinde kuruluşlar, uzun süren sözleşme ve entegrasyon süreçlerini geride bırakıyor. Böylece önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanıyor.

TEK API İLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ SÜREÇLER

Mahmut Erol, “Bugün bir kurumun büyük markalarla ayrı ayrı cashback anlaşmaları yapması aylar süren operasyonel yük ve yüksek maliyet anlamına geliyor. Biz Alışverişlio olarak bu pazarlık masalarını tek bir API çağrısına indirdik; entegrasyonu tamamlayan her şirket yüzlerce markada anında cashback sunabilen bir süper sadakat motoruna kavuşuyor,” diyerek sağladıkları kolaylıkların altını çiziyor. Alışverişlio’nun sunduğu white-label yaklaşımı, bankalardan fintech’lere, perakende devlerinden hizmet şirketlerine kadar birçok kuruma kendi markaları altında kazandıran kampanyalar düzenleme imkanı tanıyor. Tek bir sözleşme ile erişilen geniş marka ağı, dağınık sadakat deneyimlerini merkezi, analitik destekli bir yapıya dönüştürüyor. Gerçek zamanlı veri akışıyla, kampanyalar dakikalar içinde oluşturulup anında optimize edilebiliyor.

DİJİTAL FİNANSAL ÇÖZÜMLER İLE YENİLİK

Alışverişlio, yalnızca cashback hizmeti sunmakla kalmıyor; dijital kart, ön ödemeli cüzdan ve QR ödemeleri gibi uçtan uca finansal çözümleri de tek çatı altında sağlıyor. Böylece şirketler, müşterilerin alışveriş anından ödül kullanımına dek tüm temas noktalarında pürüzsüz ve kazandıran bir deneyim sunarak sadakati kalıcı gelire dönüştürüyor.

KÜRESEL CASHBACK AĞI HEDEFLERİ

Mahmut Erol, Sınır Ötesi Cashback Ağı projelerinin 2027’ye kadar tamamlanmayı planladığını açıklıyor. “Alışverişlio’nun çok dövizli ve gerçek zamanlı FX motoruyla desteklenecek ağı, Türkiye’deki bir kullanıcının Londra’da yaptığı alışverişten anında TL cinsinden geri ödeme almasını, aynı cashback bakiyesini Berlin’deki bir e-ticaret sitesinde harcamasını mümkün kılacak,” diyor. Alışverişlio, global anlaşmaları sayesinde markalara çapraz ülke ekosistemlerini aynı API üzerinden sunarak gerçek anlamda bir sadakat evreni yaratmayı hedefliyor. Küresel e-ticaret hacmi trilyon dolarla ölçülürken sadakati sadece ülke sınırlarında tutmanın sürdürülebilir olmadığına dikkat çeken Erol, markaların cashback tekliflerini döviz kuru, vergi ve düzenleyici bariyerler olmadan tek platformda sunarak uluslararası sadakat dönemini başlatacaklarını belirtiyor.

DİJİTAL CÜZDAN TEKNOLOJİLERİ

Alışverişlio, kurumlara dijital finansal çözümler sunan yenilikçi bir fintech platformu olarak öne çıkıyor. Ön ödemeli cüzdan altyapısı, markaya özel kart sistemleri ve entegre cashback mekanizmaları sayesinde kurumların dijital cüzdan teknolojilerine kolayca uyum sağlamasını sağlıyor. B2B odaklı yapısıyla Alışverişlio; perakendeden hizmet sektörüne kadar her alandaki markalara, müşteri sadakatini ve çalışan memnuniyetini artıracak uçtan uca cüzdan çözümleri sunuyor. Finansal teknolojilerde sürdürülebilir değer yaratarak, kurumların kendi dijital finans ekosistemlerini oluşturmalarına imkan veriyor.