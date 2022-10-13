Aliyev: 30 yıl ve 25 milyar ABD dolarına ihtiyacımız var

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan topraklarındaki mayın sorununu çözmenin 30 yılı bulacağını ve 25 ABD dolarına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal sırasında Karabağ’a 1 milyondan fazla mayın yerleştirdiğini belirterek, “Azerbaycan’ın topraklarındaki mayın sorununu çözmek için yaklaşık 30 yıla ve 25 milyar ABD dolarına ihtiyacı var” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan’ın başkenti Astana’da Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı 6’ncı Zirvesi’ne katıldı. Aliyev zirvede yaptığı konuşmada, Karabağ’ın 30 yıla yakın süren Ermenistan işgali sırasında Azerbaycan’ın şehirlerinin, köylerinin, kültürel ve dini anıtlarının, camilerin kasten tahrip edildiğini, hakarete uğradığını ve yağmalandığını belirtti.

İşgal sırasında camilerin bile Ermeniler tarafından hayvanları tutmak için ahır olarak kullanıldığını ifade eden Aliyev, “Maalesef 30 yıldır bu tür vandalizmlere karşı Ermeni toplumundan herhangi bir itiraz geldiğini görmedik, tam tersine bu davranışlar, yıkımlar, savaş suçluları bile övüldü ve kahramanlaştırıldı” dedi.

Ermenistan’ın sistematik olarak Azerbaycan’ın sivil nüfusuna ve askerlerine karşı savaş suçları işlediğini belirten Aliyev, “Birinci Karabağ Savaşı’ndan bu yana yaklaşık 3 bin 900 Azerbaycan vatandaşı halen kayıp durumda. Çoğu işkence gördü, öldürüldü ve toplu mezarlara gömüldü. Bu yıl işgalden kurtarılmış iki köyde toplu mezarlar keşfettik. Ermenistan, kayıpların akıbeti ve toplu mezarların kesin yerleri hakkında Azerbaycan’a bilgi vermelidir. Yaklaşık iki yıldır bu bilgiyi talep ediyoruz, ancak Ermeni hükümeti bunu Azerbaycan ile paylaşmayı reddediyor ve bu nedenle kendisini Ermenistan’ın önceki rejimlerinin suçlu liderleriyle ilişkilendiriyor” diye konuştu.