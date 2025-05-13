Aliyev, Bakan Güler’i Kabul Etti

ALIYEV, MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜLER’İ KABUL ETTİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Güler, resmi temaslar kapsamında Bakü’ye geldi. Aliyev, PKK terör örgütünün kendini feshetmesini “tarihi bir olay” olarak nitelendirerek, bu durumun Azerbaycan halkını da sevindirdiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Aliyev, bu başarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasi iradesinin önemli bir rol oynadığını belirtti.

TERÖR MÜCADELESİNDEKİ BAŞARILAR VURGULANDI

Aliyev, Türkiye’nin gücünün, silahlı kuvvetlerinin ve teröristlerle yürüttüğü profesyonel mücadelenin, terör örgütünün bu adımı atmasında etkili olduğunu vurguladı. Bu durumun sadece Türkiye için değil, bölgedeki halkların barış ve huzur içinde yaşaması açısından da önemli olduğunu belirtti. Bakan Yaşar Güler ise görüşmede birkaç yıl önce Aliyev’in iradesiyle Ermeni teröristlerine verilen tarihi dersi hatırlattı ve Türkiye’nin terörle 41 yıllık mücadelesinin zaferle sonuçlandığını söyledi.

AİLE İLİŞKİLERİNİN GÜÇLENMESİ HEDEFLENİYOR

Güler, Türkiye’de barış olacağına inanarak, bu olayın bölge açısından önemini dile getirdi. Ayrıca, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri ile ilişkileri genişletmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Görüşme sırasında Azerbaycan ve Türkiye Silahlı Kuvvetleri’nin iş birliğine, gerçekleştirilen ortak askeri tatbikatların başarısına da değinildi. İki ülke arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin askeri alan dahil olmak üzere tüm yönleriyle gelişmeye devam edeceğine olan güven ifade edildi. Aliyev ve Erdoğan arasındaki yakın ilişkilere atıfta bulunarak, bu dostluğun iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağladığı vurgulandı.

İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşme sırasında iş birliği olanakları hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi için çeşitli projelerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yapılacağı dile getirildi.