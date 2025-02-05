Aliyev, Depremin Yılı İçin Erdoğan’a Mesaj Gönderdi

ALEVIY’DEN ERDOĞAN’A MESAJ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin 2. yılı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir mesaj iletti. Aliyev, Türkiye’nin acısını paylaştıklarını ve her zaman zor günlerde Türkiye’nin yanında olduklarını ifade etti. “Depremde hayatını kaybedenlerin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle anıyor, onlara Yüce Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum” dedi.

AZERBAYCAN’IN DESTEK MESAJI

Deprem haberinin ilk dakikalarından itibaren Azerbaycan’ın Türkiye için seferber olduğunu vurgulayan Aliyev, her türlü yardım ve desteği sağlamaktan kaçınmadıklarını belirtti. “O zor günlerde tüm Azerbaycan halkının yüreği Türkiye ile birlikte atıyordu” şeklinde konuştu. Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğindeki güçlü Türkiye’nin depremin yarattığı sonuçların giderilmesi amacıyla büyük çabalar gösterdiğini kaydederek, “Kardeşlik ve vefa borcumuzun bir gereği olarak Azerbaycan’ın, Kahramanmaraş’ta yürütülen imar ve ihya çalışmalarına katkıda bulunarak Türkiye ile omuz omuza olmasından büyük gurur ve onur duyuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

KARDEŞLİK VE DAYANIŞMA VURGUSU

‘Bir millet, iki devlet’ ilkesinden hareketle Türkiye ile Azerbaycan’ın iyi ve zor günlerde birbirlerine destek vererek kardeşlik ve dayanışmalarını kanıtladığını dile getiren Aliyev, “Bu her zaman böyle olmuştur ve böyle olmaya devam edecektir” dedi. İki halkın kopmaz bağlarla bağlı olduğunu vurgulayan Aliyev, “Zamanın sınavından geçmiş olan birliğimizin ve stratejik müttefikliğimizin her daim yaşayacağına, ülkelerimizin refahı ve huzuru için koyduğumuz hedeflere ulaşmak üzere ortak çabalarımızı sürdüreceğimize inancım tamdır” ifadelerini kullandı.