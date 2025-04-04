Aliyev Enerji Güvenliği ve Gaz Koridorunu Yorumladı

GÜNEY GAZ KORİDORU’NUN ÖNEMİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Bakü’de gerçekleştirilen Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 11. Bakanlar Toplantısı ve Yeşil Enerji Danışma Konseyi 3. Bakanlar Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Aliyev, “Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) Güney Gaz Koridoru’nun üç ayrılmaz parçasıdır. Onlar tam kapasiteyle çalışıyorlar ve bizim onları büyütmemiz lazım” dedi. Toplantıda Türkiye’yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar temsil etti. Ayrıca, toplantıya Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in yanı sıra enerjide üst düzey yetkililer ve temsilciler katıldı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE İŞBİRLİĞİ

Enerji güvenliğinin, ulusal güvenliğin vazgeçilmez bir parçası olduğunu vurgulayan Aliyev, “Çünkü sanayinin gelişmesi için enerji kaynaklarına, petrokimya ürünlerine ve gübreye ihtiyacımız var. Azerbaycan ham petrol, doğal gaz, petrol ürünleri ve gübre üreticisi ve ihracatçısıdır” şeklinde konuştu. Aliyev, Azerbaycan’ın 12 ülkeye doğal gaz ihraç ettiğini belirterek, “Bu ülkelerden 10’u Avrupa ülkesi, 8’i ise Avrupa Birliği üyesi. Gaz tedarik coğrafyamız kesinlikle genişleyecek.” dedi.

FİNANSMAN SORUNU VE YENİ YATIRIMLAR

Aliyev, Güney Gaz Koridoru’nun mevcut durumunu değerlendirerek, “Onlar tam kapasiteyle çalışıyorlar, fakat büyütmemiz lazım. Bunun için finans kaynağına ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı. Uluslararası mali kuruluşların, yeraltı kaynaklarıyla ilgili projelere destek sağlaması gerektiğini dile getiren Aliyev, “Azerbaijan’ın enerji güvenliği konusunda çıkarlarının olduğunu ve bunun geliştirilmesi gerektiğini ifade ettik.” şeklinde konuştu.

YENİ ENERJİ PROJELERİ VE POTANSİYEL

Aliyev, Avrupa’nın Azerbaycan’ın doğal gazına ihtiyacı olduğuna dikkat çekerek, “Yeni üretimlerin yeni yerlerden başlamasını bekliyoruz.” dedi. Yatırımcıların güvence alması gerektiğini söyleyen Aliyev, “Eğer böyle bir garanti olmadığı takdirde, büyük bir doğal gaz sıkıntısı yaşanacak.” şeklinde uyarıda bulundu. Ayrıca, hidroenerji potansiyelinin artırılması gerektiğini belirten Aliyev, özellikle Doğu Zengezur ve Karabağ bölgelerinde çalışmalara devam ettiklerini ekledi.