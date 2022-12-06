Aliyev, Hulusi Akar ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesini kabul etti.

Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geldi.

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı’nda Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, beraberindeki komutanlarla Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geçti.