Aliyev, Mahmut Özer ile görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Azerbaycan-Türkiye ortak üniversitesinin kurulması büyük önem taşıyor.” dedi.

Aliyev, Bakü’de resmi temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’i kabul etti.

COVID-19 vakaları nedeniyle video konferansla yapılan kabulde, Özer, Aliyev’e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletirken, teşekkürlerini bildiren Aliyev de Özer’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a selamını iletmesini rica etti.

Aliyev, Türkiye ile Azerbaycan’ın eğitim alanında işbirliklerinde büyük başarılar elde ettiğini belirterek, “Azerbaycan-Türkiye ortak üniversitesinin kurulması büyük önem taşıyor.” ifadesini kullandı.

Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliğine yapılan saldırıya işaret eden Aliyev, güvenlik görevlilerinden birinin kahramanlığı sayesinde teröristin etkisiz hale getirildiğini ve böylece büyükelçiliğin diğer çalışanları ve aile bireylerine yapılacak saldırının önlendiğini belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Eğitim Bakanı Özer’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Aliyev, terör eyleminin Azerbaycan tarafından her yönüyle araştırıldığını aktararak, eylemin uzun sürmesine rağmen İran polisi ve güvenlik güçlerince ciddi bir önlem alınmadığını söyledi.

Eğitim alanında dayanışma

Bakan Özer de Tahran Büyükelçiliğinde yaşanan saldırıyı kınadığını belirterek, yaşamını yitiren güvenlik amirine Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye ile Azerbaycan’ın en zor zamanlarında birbirinin yanında durarak “tek millet” olma özelliğini tüm dünyaya sayısız kez gösterdiğini vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

“Son yıllarda ülkelerimiz arasındaki etkileşimin ticaretten savunmaya kadar birçok alanda artıyor olması son derece sevindiricidir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan konusundaki hassasiyeti de tüm kamuoyunun malumudur. Bizler de çalışma arkadaşlarımla birlikte bu dayanışmayı eğitim alanında daha da güçlendirmek için Azerbaycan’da bulunuyoruz.”

Özer, mevkidaşı Emin Amrullayev ile ilişkilerin daha ileri noktaya taşınması adına çaba sarf ettiklerini belirterek, “Başta mesleki eğitim olmak üzere Türk eğitim sisteminde gerçekleştirdiğimiz dönüşümü ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyacağız. Elbette kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın eğitim tecrübelerini duymak bizlere önemli fayda sağlayacaktır.” değerlendirmesini yaptı.

Görüşmede, Özer’in yanı sıra Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy ile TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, Dostluk Grubu üyeleri AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca ve MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ da yer aldı.

Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Amrullayev ile Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de görüşmede hazır bulundu.