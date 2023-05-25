Aliyev Moskova’ya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Moskova’ya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan-Ermenistan-Rusya üçlü zirvesi için Moskova’ya geldi. Aliyev’i Moskova’daki Vnukovo-2 Uluslararası Havalimanı’nda Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Galuzin ve diğer yetkililer karşıladı.

Aliyev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.

14 MAYIS’TA PAŞİNYAN İLE GÖRÜŞTÜ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan en son Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel’in ev sahipliğinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelmişti.