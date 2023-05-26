Aliyev, Putin ile görüştü

Moskova’ya giden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme Rusya’nın başkenti Moskova’da başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine Rusya’nın başkenti Moskova’ya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarını sürdürüyor. Moskova’da düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi toplantısının ardından Aliyev ve Putin bir araya geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Putin’in bir araya geldiği ve iki lider arasındaki görüşmenin başladığı ifade edildi.

Aliyev, Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.