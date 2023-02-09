Aliyev: Türk halkının yanındayız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybedenler için Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’ne taziye ziyaretinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, depremde hayatını kaybedenler için Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliğine taziye ziyaretinde bulundu. Aliyev, taziye defterine, “Tüm Azerbaycan halkı kardeş Türk halkının yanındadır” notunu yazdı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkiye’de meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’ne taziye ziyaretinde bulundu. Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Aliyev, daha sonra depremde hayatını kaybedenler anısına açılan taziye defterini imzaladı. Büyükelçi Bağcı ile bir süre sohbet eden Türkiye’de medyana gelen depremlerde masum insanlar hayatını kaybetmesinin ve yaralanmasının büyük bir trajedi olduğunu söyledi.