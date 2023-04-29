Aliyev: Türkiye bölgemizde güvenliğin garantörüdür

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Teknofest’te yaptığı açıklamasında Türkiye’nin bölgede barışı tesis ettiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’ Teknofest’te konuştu .Aliyev, “Türkiye bölgemizde barışın, istikrarın ve güvenliğin garantörüdür” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Togg ile Teknofest alanına giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de eşlik etti. İki lider Kızılelma ve Hürjet’e imza atacak. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Teknofest’te önemli açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açıklamalarında satır başlıkları;

”Aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine hanım hürmetli ve aziz dostlar. Gardaş ülkede yeniden olmaktan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının sevgi ve selamlarını getirdim. Aziz kardeşimle birlikte TEKNOFEST’e iştirak etmiştik. Türkiye ve Azerbaycan dost ve kardeş ülkelerdir. 2 yıl önce Şuşa beyannamesinin imzalanması ile Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannamenin Karabağ’ın tacı olan Şuşa’da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa Azerbaycan halkının aziz şehridir. Şuşa’nun azad edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü sağlamıştır.”

“Kardeş Türk halkı daima bizim yanımızdaydı. İkici Karabağ savaşının ilk dakikalarından son dakikalarına kadar aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. O dedi ki; Türkiye Azerbaycan’ın yanındadır. Bu bize güç verdi. Türkiye son 20 yılda büyük ve şerefli bir yol geçmiştir. Cumhurbaşkanının liderliğinde Türkiye dünya çapında söz sahibi olmuştur. Bölgemizde barışın, istikrarın garantörüdür. Türkiye büyük Türk dünyasının birleşmesi için de büyük rol oynuyor.”

“Türk devletlerinin zirve toplantısında da tüm Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini ve bizim umumi dayanışmamızı bildirmiştir. Bugün Türkiye Avrasya’nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezidir. Günden güne Türkiye’nin önemi, rolü artıyor.

Türk ordusu dünya çapında en önd olan orduların sırasındadır. Savunma sanayisi bugün tüm dünya tarafından kabul ediliyor. En çağdaş, modern savunma sanayii hem Türkiye’yi hem bizi güçlendiriyor.”