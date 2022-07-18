Aliyev’den AB ile kritik temas

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Avrupa Birliği Komisyonu Leyen ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşme gerçekleştirdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye gelen Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, temaslarına başladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen başkanlığında heyeti kabul ettiği belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev görüşmenin ardından basın açıklaması yapacak.