Aliyev’den Erdoğan’a telefon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gönderdiği mesajda, kendisi ve Azerbaycan halkı adına 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrik ettiği bildirildi.

Mesajında, yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında Dumlupınar’da kazanılan şanlı zaferin Türk halkının kahramanlıklarla dolu tarihinin en şerefli sayfalarından biri olduğunu dikkat çeken Aliyev, “Türkiye’nin bağımsızlık ve istiklal mücadelesi tarihine altın harflerle kazınmış bu büyük zafer, halkınızın yılmaz iradesinin, yenilmezliğinin, birliğinin ve yiğitliğinin açık bir örneğidir. Vatanlarının özgürlüğü ve bağımsızlığı için mertlik ve yiğitlik göstermiş, canlarını feda etmiş şehitlerimizin aziz hatırasını derin saygı ve hürmetle anıyoruz. Şanlı zaferden bir asır sonra bugün kardeş Türkiye, sizin önderliğinizde çok yönlü gelişen, güçlü ve kudretli bir ülke haline gelmiştir. Türkiye, dünyada ve bölgede yaşanan karmaşık süreçlerdeki kararlı ve ilkeli konumu, barış ve adaleti tesis etme yönündeki istikrarlı çabaları ile uluslararası camiada nüfuz kazanmıştır. Ülkenizin bütün alanlarda elde ettiği başarılar bizi oldukça gururlandırıyor” dedi.