Aliyev’den Ermenilere çağrı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Yukarı Karabağ meselesine değindi ve Ermenilere çağrıda bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Karabağ bizim iç meselemizdir” diyerek bölgede yaşayan Ermenilerin Azerbaycan vatandaşlığı almaları gerektiğini aksi takdirde başka bir ikamet yeri aramak zorunda kalacaklarını belirtti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karabağ’da yaşayan Ermenilerin ya Azerbaycan vatandaşlığını kabul etmesi gerektiğini ya da yaşayacak başka bir yer bulması gerektiğini söyledi.

“KARABAĞ, AZERBAYCAN’IN İÇ MESELESİDİR”

AzTV kanalına konuşan Aliyev, hiçbir ülke ile içişlerini görüşmeyeceklerini defalarca ifade ettiklerini belirterek, “Karabağ bizim iç meselemizdir. Karabağ’da yaşayan Ermeniler ya Azerbaycan vatandaşlığı almak ya da başka bir ikamet yeri aramak zorunda kalacaklarını” hatırlattı.

Bölgede tam bir özgürlük havası olduğunu ve tüm demokratik hizmetlerin verildiğini ifade eden Aliyev, “Bu sorun insan hakları temelinde çözülmelidir” dedi.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN İLİŞKİLERİNDE GERGİNLİK

İki eski Sovyet cumhuriyeti olan Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ilişkiler, Ermenistan ordusunun uluslararası alanda Azerbaycan’ın bir parçası olarak kabul edilen Karabağ’ı ve yedi komşu bölgeyi işgal ettiği 1991 yılından bu yana oldukça gergin durumda.

2020 sonbaharında 44 gün süren çatışmalarda Azerbaycan birçok şehri, köyü ve yerleşim yerini Ermeni işgalinden kurtarmıştı.

Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan barış anlaşması Azerbaycan’da bir zafer olarak kutlanıyor.