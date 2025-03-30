Alkol Alan Şahıs Kendi Evini Yaktı

İZMİT’TE YANGIN OLAYI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, kendi evini ateşe veriyor. Olay, saat 04.00 sularında İzmit ilçesi Terzi Bayırı Mahallesi’nde gerçekleşti. A.A. isimli şahsın ateşe verdiği ev, kısa sürede alevler içinde kaldı ve gece karanlığında büyük bir ışık kaynağı haline dönüştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Yangını gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiriyor. Yapılan ihbarın ardından itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendiriliyor. Kısa süre içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak amacıyla yoğun bir çalışma yapıyor. Ekiplerin çabası ile yangın kontrol altına alınıyor, ancak ev tamamen kül oluyor.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATIYOR

Yangında herhangi bir yaralının olup olmadığına dair bilgiye ulaşılamıyor. Olayın detaylarıyla ilgili polis yetkilileri soruşturma başlatıyor. İzmit’te meydana gelen bu yangın, çevredeki halkta büyük bir korku yaratıyor.