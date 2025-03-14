Alkol Kilidi Sistemi ve Çalışma Prensibi

SON DÖNEMDE ALKOL KİLİDİ SİSTEMİ

Son dönemlerde alkol kilidi sistemi, sürücüler ve otomobil kullanıcıları arasında en çok ilgi gören konulardan biri haline geldi. Özellikle trafik güvenliğini artırmak ve alkollü araç kullanımını önlemek amacıyla geliştirilen bu sistem, birçok ülkede belirli araçlarda kullanılmaya başlandı. Ülkemizde de Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemelerle bu sistemle ilgili yenilikler yapıldı. Peki, alkol kilidi nedir ve nasıl çalışır? Alkol kilidi hangi araçlarda bulunmaktadır, kimler bu sistemden etkilenecek? İşte detaylar.

ALKOL KİLİDİ NEDİR?

Trafik kazalarını önlemek ve alkollü araç kullanımını engellemek amacıyla geliştirilen alkol kilidi, sürücünün aracı çalıştırmadan önce nefes testi yapması gereken bir güvenlik önlemi olarak işlev görmektedir. Eğer sürücünün alkol seviyesi yasal sınırın üzerindeyse, sistem aracın çalışmasına izin vermez. Avrupa’da ve birçok gelişmiş ülkede ticari araçlar için zorunlu hale gelen bu uygulamanın Türkiye’deki araçlara nasıl entegre edileceği merak ediliyor.

ALKOL KİLİDİ HANGİ ARAÇLARDA VAR?

Alkol kilidi, sürücünün aracını çalıştırmadan önce nefes testi yapmasını zorunlu kılan bir güvenlik sistemi olarak tasarlanmıştır. Bu sistem, alkollü araç kullanımını önleyerek trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor. Çalışma prensibi oldukça basittir. Bu teknoloji, özellikle toplu taşıma, ticari araçlar ve yüksek risk grubundaki sürücüler için zorunlu hale getirilmektedir. Türkiye’de Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle alkol kilidi uygulamasına dair yeni düzenlemeler duyurulmuştur.

BELİRLİ ARAÇLARDA UYGULANACAK

14 Mart 2025 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik ile Türkiye’de alkol kilidi sisteminin uygulanağı araçlara yönelik teknik düzenlemeler açıklanmıştır. Yapılan bu düzenlemelerde alkol kilidi uygulamasının hangi araçlara zorunlu olacağına dair kesin bir liste verilmemiştir. Ancak, Avrupa’daki örnekler göz önüne alındığında bu sistemin öncelikle ticari araçlar, kamu hizmetinde kullanılan taşıtlar ve toplu taşıma araçları için uygulanması planlanmaktadır.