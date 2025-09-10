Alkol nedeniyle Düşüp Hayatını Kaybetti

AFGANİSTAN UYRUKLU GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir’de arkadaşla birlikte alkol alan Ramesh Naderi (23), dengesini kaybederek düştüğü Porsuk Çayı’nda yaşamını yitirdi. Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda, yine Afganistan uyruklu arkadaşı Suhrab N. (24) ile birlikte alkol alan Naderi, dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri, Naderi’yi sudan çıkardıktan sonra kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Naderi’ye uzun bir süre kalp masajı yapıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Naderi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlatırken, Suhrab N. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.