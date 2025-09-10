Haberler

Alkol nedeniyle Düşüp Hayatını Kaybetti

AFGANİSTAN UYRUKLU GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Eskişehir’de arkadaşla birlikte alkol alan Ramesh Naderi (23), dengesini kaybederek düştüğü Porsuk Çayı’nda yaşamını yitirdi. Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda, yine Afganistan uyruklu arkadaşı Suhrab N. (24) ile birlikte alkol alan Naderi, dengesini kaybetmesi sonucu suya düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri geldi. AFAD ekipleri, Naderi’yi sudan çıkardıktan sonra kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Naderi’ye uzun bir süre kalp masajı yapıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Naderi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlatırken, Suhrab N. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Sinop’ta Otomobil Çarpışması, İki Yaralı

Samsun'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.
Haberler

Bolu Emniyet Müdürü Değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman'ı merkeze alarak, Ağrı İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı atadı. Diğer illerde de müdür değişiklikleri yapıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.