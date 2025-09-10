Haberler

Alkol, Porsuk Çayı’nda ölüm getirdi

OLAYIN GELİŞİMİ

Eskişehir’de arkadaşıyla birlikte alkol alan 23 yaşındaki Afganistan uyruklu Ramesh Naderi, dengesini kaybederek Porsuk Çayı’na düştü ve yaşamını yitirdi. Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda meydana geldi. Ramesh Naderi, arkadaşı Suhrab N. (24) ile birlikte alkol tükettiği sırada dengesini kaybedip çaya düştü.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, Naderi’yi suyun içinden çıkardıktan sonra, yapılan kontrollerde kalbinin durduğunu belirledi. Sağlık ekipleri, Naderi’yi ambulansa alarak uzun süre kalp masajı yaptı.

HASTANEYE KALDIRILIYOR

İlk müdahalenin ardından Naderi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı ve Suhrab N. ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Soruşturma devam ediyor.

