Alkol Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

ANTALYA’DAKANLI TARTIŞMA

Antalya’da gençler arasında yaşanan bir tartışma trajik bir cinayetle sonuçlandı. Olayda, 23 yaşındaki Denizhan Deniz bıçak darbeleriyle yaşamını yitirirken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Gece saatlerinde Manavgat ilçesine bağlı Sorgun Mahallesi’ndeki Herdford Caddesi’nde meydana gelen olay, Manavgat Çevreyolu Köprüsü yakınında alkol alan gençler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlamıştı.

ALCOHOL ALMAK İÇİN GELDİLER

Denizhan Deniz ve Uygar Özen, gece 02.30 sıralarında ırmak kenarına gelerek alkol almaya başladı. Bir süre sonra, isminin Mahmut E.Y. olduğu öğrenilen bir motosikletli şahıs, Denizhan ve Uygar ile birlikte alkol almaya devam etti. Kısa bir zaman sonra aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Mahmut E.Y., gençlerin yanında bulunan meyveleri doğramak için kullandıkları bıçağı alarak Denizhan ve Uygar’a defalarca saldırdı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Denizhan Deniz, ırmak kenarında yaklaşık 20-25 metre ileride düştükten sonra yaşamını kaybederken, Uygar Özen ise olay yerinden 100-150 metre ileride yaralı olarak bulundu. Olayın bildirilmesi üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, bıçaklanan Denizhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Denizhan’ın annesi, yaşananlardan dolayı fenalık geçirdi.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Olay Yeri İnceleme ekibi, Cumhuriyet Savcısı ve Adli Tabibin yapmış olduğu incelemelerin ardından Denizhan Deniz’in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı Mahmut E.Y.’nin ise kısa bir süre sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Mahmut E.Y., emniyetteki ilk ifadesinde, alkol almak için ırmak kenarına geldiğini, tanımadığı kişilerin kendisini yanlarına davet ettiğini ve tartışma sonrasında olayın meydana geldiğini söyledi.