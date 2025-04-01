Alkol Tartışmasında Cinayet ve Yaralama Zanlısı Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Antalya’da iki kişi ile alkol aldıktan sonra yaşanan tartışmada bir kişi öldü, diğer kişi ise ağır yaralandı. Olay, Sorgun Mahallesi Herford Caddesi Çevreyolu Köprüsü yakınındaki ırmak kenarında meydana geldi. Gece saatlerinde Denizhan Deniz ve Uygar Özen isimli yakın arkadaşlar alkol almaya başladı. İkili, motosikleti ile aynı bölgeye gelen Mahmut Eren Yılmaz’ı yanlarına davet etti. Beraber alkol aldıkları süre içerisinde bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma başladı.

KAVGA VE YARALANMA

Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklaşmaya dönüşürken, Mahmut Eren Yılmaz, yerdeki bıçağı alarak Denizhan Deniz ve Uygar Özen’i yaraladı. Olay yerindeki ihbar üzerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi. Yapılan kontrollerde, Denizhan Deniz’in olay yerine 20-25 metre mesafede hayatını kaybettiği belirlendi. Uygar Özen ise yaklaşık 150 metre uzaklıkta ağır yaralı olarak bulundu. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Manavgat Devlet Hastanesi’ne, oradan da hayati tehlikesi devam ettiği için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Denizhan Deniz’in cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

ŞÜPHELİ İFADESİ

Olay yerinden kaçan Mahmut Eren Yılmaz, bir süre sonra Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Buradaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak Ilıca Cezaevi’ne gönderildi. Yılmaz, ifadesinde alkol almak için ırmak kenarına geldiğini, daha sonra otomobille gelen ve daha önce tanımadığı iki kişinin daveti üzerine birlikte içmeye başladıklarını belirtti. Olayı anlatan Yılmaz, “Alkolümüz bitince beraber içtiğimiz arkadaşlardan birisi benim motosikletimle gidip alkol alıp geldi. Bir süre daha alkol aldıktan sonra aramızda tartışma çıktı. Bana yumruk atıp üzerime yürüyünce, ben de yerdeki bıçağı alıp kendimi korumak için gelişigüzel sallamaya başladım. Amacım kimseye zarar vermek değildi. Kendimi korumaktan başka amacım yoktu. Olanlar için çok üzgünüm” dedi.