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Alkol Tüketen Şoföre 21 Bin TL Ceza

ALKOL TÜKETİMİNE RAĞMEN POLİSE YAKALANDI

Hatay’da, akışta olan trafikte üstü açık bir otomobilin üzerine çıkarak alkol tüketen bir kişinin yaptığı hareketler dikkat çekti. Belen ilçesinde Antakya – İskenderun yolu üzerindeki olay esnasında, şahsın alkol tüketimi kameralara yansıdı. Bu durum, can güvenliğini hiçe sayan bir tavır sergileyen şahıs için polisin harekete geçmesine neden oldu.

DUR İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, görüntülerdeki aracı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak, dur ihtarına uymayan sürücü, yapılan kovalamaca sonucunda Sarımazı Mahallesi’nde yakalandı. Sürücünün, yapılan alkol ölçümünde 1.00 promil alkollü çıktığı belirlendi.

CEZA VE EHLIYET KAYBI

Söz konusu şahsın ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 21.694 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Bu olay, trafikteki tehlikeli davranışların sonucunda ortaya çıkan olumsuz tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

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