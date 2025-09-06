Alkol Tüketen Sürücü Çarpıştı, 6 Yaralı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN YOL AÇTIĞI KAZA

Ataşehir bölgesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, karşı şeride geçip ters yönde giden başka bir araçla çarpıştı. Bu kazada 6 kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde İçerenköy Mahallesi NECMETTİN ERBAKAN CADDESİ üzerinde gerçekleşti.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇLA ÇARPISMA

Alkollü olarak araç kullandığı öne sürülen sürücü, Mercedes marka otomobiliyle kontrolden çıktı ve ters yöne girdi. Bu esnada, karşı şeritten gelen 34 ADT 25 plakalı başka bir Mercedes marka otomobille çarpıştı. Kaza sonucunda 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay mahallinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazanın ardından cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.