Alkol ve uyuşturucu ile yakalandı

11 AY ÖNCEKİ OLAYLAR YENİDEN TEKRARLANDI

Alkollü olarak araç kullanırken ve 8 ay önce uyuşturucu maddeyle yakalanan sürücü, “Türk polisinden kaçılmaz” sözleriyle tanınan kişi bu gece Aksaray Emniyetini tekrar alarma geçirdi. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, kovalamaca sonucunda yakalanırken, yapılan denetimlerde alkollü olduğu belirlendi. Kovalama anları ise sinema sahnelerini andıran görüntülerle kameralara yansıdı. Olay, Aksaray – Adana Karayolu’nda gece yarısı gerçekleşti.

KAÇIŞ VE KOVALAMACA

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şüphe üzerine 07 AZV 044 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü frene basmak yerine gaz pedalına basarak kaçmaya başladı. Trafik ekipleri, araç plakasını ve kaçış istikametini telsizle diğer birimlere bildirdi. Aksaray sokaklarında süren bu kovalamaca, şehirdeki sessizliği siren sesleriyle bozdu. Şehir genelinde pek çok polis memuru ve ekip, kaçan aracı yakalamak için harekete geçti.

YAYA OLARAK KAÇTI

Kovalamaca sonucunda sürücünün aracı, 20 dakikalık peşinden koşmanın ardından Paşacık Mahallesi’ndeki evinin önünde bulundu. Ancak bu kez sürücü yaya olarak kaçmaya çalıştı. Kısa sürede yakalanan 23 yaşındaki Ö.E., gözaltına alınmamak için polise direndi. Görevlerini icra eden polis ekiplerine karşı gelmeye çalışan şahıs, zorla yere yatırıldı ve kelepçelendi.

ALCOL TESTİ VE TEMİZLENME

Kendilerini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına da hakaret eden şahıs, alkol metreye üflemeyi reddederek kimlik numarasını vermekte direndi. Sağlık kontrolü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Ö.E., burada da polis memurlarına zorluk çıkarmaya devam etti. Hastane çıkışında basın mensuplarına, “Saçımı düzeltseydim bari” diyerek alaycı bir tavır sergiledi.

CEZASI BELLİ OLDU

Yapılan sorgulama sonucunda, daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyeti el konulan şahsa toplam 68 bin 245 lira ceza kesildi. Ayrıca, hastanede yapılan muayenede 0.44 promil alkol tespit edildi. Kaçtığı araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. 4 Haziran 2024 tarihinde de alkollü araç kullanırken polisten kaçan halde yakalanan şahıs, o zaman “Polis benim korkulu rüyam, Türk polisinden kaçılmaz” ifadesini kullanmıştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı olaya yönelik tahkikatını sürdürüyor.