Alkole zam geliyor

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Eylül’ün 19’u itibariyle alkole zam yapılacağını duyurdu.
TBYD Başkanı Erol Dündar, Mey içki grubunun ayın 19’unda zam yapacağını duyurdu. Dündar, yeni rakı gibi içkileri çıkartan firmanın maliyet artışları nedeniyle yüzde 10 ile yüzde 15 arasında zam yapacağını açıkladı.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş da sosyal medya hesabından alkollü içeceklerden şaraba yüzde 20 ile yüzde 25 arasında zam yapılacağını açıklamıştı.