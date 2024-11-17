Alkollü İçecek Sektöründe Denetim Başlatıldı

TÜTÜNDEN ALKOLLE İLGİLİ ARAŞTIRMALARA GEÇİLDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tütüne yönelik yapılan denetimlerin ardından şimdi de alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren firmalar için 22 ildeki 100 adreste eş zamanlı fiili envanter sayımına başladı. Bu uygulama, sektördeki mükelleflerin faaliyetlerinin daha şeffaf bir şekilde takip edilmesi amacıyla hayata geçiriliyor.

VERGİ İNCELEMELERİ YOLDA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Alkollü içecekler sektöründeki büyük mükelleflere yönelik fiili envanter sayımı sonucu haklarında tespit yapılanlara vergi incelemesi yapılacak” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu yaklaşım, belirlenen tespitlerin ardından firmaların vergi yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin kontrol edilmesini sağlayacak.