Alkollü İçeceklerde Denetim Faaliyetleri Başladı

HİZMETİN KAPSAMI GENİŞLİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı, tütün sektörünün ardından alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren firmaların 22 ildeki 100 adresinde eş zamanlı fiili envanter sayımı yapıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Alkollü içecekler sektöründeki büyük mükelleflere yönelik fiili envanter sayımı sonucu haklarında tespit yapılanlara vergi incelemesi yapılacak” dedi. Bakanlık ekipleri, kayıt dışılığa karşı denetimlerini kesintisiz sürdürüyor. Tütün sektöründen sonra gözünü alkollü içecek imalatı yapan firmalara çevirmiş durumda.

DENETİMLERİN KAYNAĞI

Bakanlık, yaz aylarında 23 firmanın 8 ilde bulunan 26 adresinde eş zamanlı fiili sayım gerçekleştirmişti. Şimdi ise Vergi Denetim Kuruluna bağlı yaklaşık 200 vergi müfettişi ve Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı gelir uzmanlarından oluşan ekipler, alkollü içecek imalatı yapan firmaların 22 ildeki 100 adresinde fiili envanter çalışması başlattı. Tütün ve alkollü içecek sektöründeki fiili envanter çalışmalarıyla bu yıl stokları sayılan şirketler genellikle büyük mükelleflerden oluşuyor. Bu şirketlerin toplam ciro hacminin yaklaşık 100 milyar lira olduğu tespit edildi.

KAYIT DIŞILIĞIN ARAŞTIRILMASI

Denetimlerde, kayıt dışı alım-satım, kaçak içki üretimi ve envanter değerlemesi gibi unsurlar göz önünde bulundurularak muhtemel vergi kayıp ve kaçağının varlığı araştırılıyor. Bu süreçte Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığından elde edilen veriler de kullanılarak riskli mükelleflerin belirlenmesinde yardımcı olunuyor.

SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bakan Şimşek, kayıt dışılığı önlemek için gerçekleştirilen saha çalışmalarının aralıksız sürdüğünü vurguladı. Şimşek, “Vergide adalet ve verimlilik ilkemiz çerçevesinde kayıt dışı faaliyet gösteren mükelleflere ilişkin saha denetimlerimiz derinleşiyor. Fiili envanter sayımı sonucunda haklarında tespit yapılan mükellefler vergi incelemesine alınacak. Tüm sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek denetimsiz hiçbir alan bırakmıyoruz” dedi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

Bakan Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Sektörel denetimlerimize geniş kapsamlı saha çalışmalarıyla devam ediyoruz. Alkollü içecekler sektöründeki büyük mükelleflere yönelik fiili envanter sayımı sonucu haklarında tespit yapılanlara vergi incelemesi yapılacak” şeklinde bilgi verdi.