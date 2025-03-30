Alkollü Kişi Bayram Günü Evini Yaktı

ALKOLLÜ ŞAHIS EVİNİ YAKTI

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, alkollü olduğu belirtilen bir kişi, kendi evini ateşe vererek büyük bir yangına sebep oldu. Yangının ardından geriye yalnızca kül yığını kaldı. Olay, saat 04.00 sıralarında İzmit ilçesinin Terzi Bayırı Mahallesi’nde gerçekleşti. Alkollü olduğu öne sürülen A.A., evini ateşe vererek alevlerin hızla yayılmasına neden oldu.

BÜYÜK ALEVLER VE ACİL YARDIM

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı ve gece karanlığında alevler görüş alanını aydınlattı. Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vererek yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızlıca yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çaba gösterdi ve alevler söndürüldü. Ancak, evin büyük bir bölümü yangında tamamen kül oldu. Yangın sırasında yaralı olup olmadığına dair bir bilgiye ulaşılamadı. Olayla ilgili polis tarafından soruşturma başlatıldı.