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Alkollü Kişi Evini Yakmaya Çalıştı

DURUMUN KAYNAĞI

Tokat’ın Zile ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, alkollü bir şahıs evini yakmaya çalıştı. İki katlı bir apartmanın ikinci katında gerçekleşen bu durum, yerel halkın aniden çıkan dumanları fark etmesiyle gelişti.

Bu ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangının büyümeden söndürülmesini sağladı.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Alkollü şahıs, polis ekipleri tarafından evin balkonunda etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Olayla ilgili yapılan araştırmalarda, şahsın daha önce de benzer bir durumu denediği öğrenildi.

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