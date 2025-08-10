Alkollü Kişi, Masaları Devirip Özrü Diledi

ALKOLLÜ KİŞİ MASALARI DEVİRDİ

Edirne’de bir birey, bulunduğu işletmenin önünde bırakılan masaları devirdi ve kırdı. Alkollü olduğu tespit edilen kişi, masaları toplayıp güvenlik kameralarına dönerek işletme sahibinden özür diledi. Olay, Bahriye Üçok Caddesi’ndeki bir midyeci dükkanında gerçekleşti. İşletme sahibi Yasin Aygün (25), sabah iş yerine geldiğinde masaların bir kısmının kırıldığını fark etti.

GÜVENLİK KAMERALARINDAKİ GÖRÜNTÜLER

Aygün, durumu incelemek için iş yerinin güvenlik kameralarını gözden geçirdi. Görüntülerde, alkollü olduğu görülen bir kişinin, gece geç saatlerde iş yerinin önüne geldiği ve masaya oturduğu anlar yer aldı. Masanın devrilmesiyle birlikte, alkollü birey de yere düştü. Sonrasında ayağa kalkan kişi, önce masaları düzeltti ve güvenlik kamerasına dönerek özür dilediğini gösteren işaret yaptı.

İŞLETME SAHİBİ ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Yasin Aygün, “Sabah dükkanı açmaya geldiğimde masaların zarar gördüğünü fark ettim. Birkaç tanesi kırıktı, zarar görmüştü. Olayı görmek için güvenlik kameralarına baktım, geceleyin sarhoş bir arkadaşın masaları devirdiğini gördüm ancak iyi niyetli olduğunu anladığım için şikayet etmekten vazgeçtim. Masaları geri topladığını ve kameralara karşı özür dilediği için şikayetçi olmadım. Elbette bir zararım var. Bizi yeni masa sahibi yapmış oldu.” dedi.