Alkollü Mecanda Ruhsatsız Silahlar Bulundu

DENETİM SONUCU RUSATSIZ TABANCALAR VE SAHTE İÇKİLER ELE GEÇİRİLDİ

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir alkollü mekan denetiminde önemli bulgulara ulaşıldı. Operasyonda, ruhsatsız dört tabanca ve sahte içki imalatına dair birçok malzeme ele geçirildi. İşletme sahibi C.T. (34) gözaltına alındı.

ALKOLLÜ MEKAN İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, C.T.’nin sahibi olduğu alkollü mekana yönelik bir operasyon düzenledi. Adapazarı ilçesindeki Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan mekanda yapılan aramalar sonucunda, çeşitli yasadışı malzemeler bulundu.

ELE GEÇİRİLENLER ARASINDA SAHTE İÇKİLER DE BULUNDU

Yapılan aramalarda, dört ruhsatsız tabanca, beş şarjör, elli yedi fişek, seksen bir sahte bandrollü içki ve sekiz adet birer litrelik el yapımı sahte alkollü içki ele geçirildi. Ayrıca, bir adet beş litrelik etil alkol dolu bidon, on beş adet beş litrelik boş etil alkol bidonu, otuz iki adet alkol satışına yönelik birer litrelik şişe, bir adet on dokuz litrelik bidon içerisinde el yapımı sahte alkol, bir dolu aroma şişesi ve altı boş aroma şişesi de tespit edildi. Mekanın faaliyetleri durdurulurken, işletme sahibi C.T. gözaltına alındı.