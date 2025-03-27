Alkollü Minibüs Şoförü Tutuklandı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, akaryakıt istasyonunu savaş alanına çeviren olayın adresi Yavansu Mahallesi Karaova Sokak oldu. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

ALKOLLÜ ŞOFÖR ARAÇLA TEHLİKE YARATTI

Alkollü olduğu iddia edilen minibüs şoförü K.L. (32), akaryakıt istasyonunda bir otomobil sürücüsüyle tartışmaya girdi. Otomobil sürücüsü bölgeden uzaklaştıktan sonra K.L. ve etraftaki şahıslar arasında yaşanan tartışma, bir kavgaya dönüştü. Daha sonra K.L., minibüsüne binerek benzin istasyonuna doğru ilerledi ve çalışanların üzerine sürmeyi denedi. Minibüsü, önce akaryakıt pompalarına çarptı ardından bir motosikleti altına alarak yola devam etti.

POLİS MÜDAHALESİ VE TUTUKLAMA

Yaşanan olay sonrası çevredeki kişilerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, K.L.’yi gözaltına aldı. Olayda yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı ve akaryakıt istasyonunda, motosiklette büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 179 promil alkollü olduğu tespit edilen K.L.’nin, akaryakıt istasyonunu savaş alanına çevirmeden önce Kuşadası’ndaki bir alışveriş merkezinde de trafiği ve yayaları tehlikeye düşürdüğü öğrenildi. K.L., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak ceza evine gönderildi.