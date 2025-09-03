Alkollü Şaban K. Taciz Edince Linç Oldu!

Gündem

ALKOLLÜ TACİZ VE CEVABI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde alkollü olduğu belirlenen Şaban K., kaldırımdan geçen kadınlara yönelik sözlü tacizde bulunuyor. Bu duruma tepki gösteren Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B. (18), Şaban K.’yi saldırarak dövüp bıçaklı saldırıda bulunuyor.

OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yaralı durumda bölgeden kaçmaya çalışan Şaban K., yaklaşık 300 metre ileride yere yığılıyor. Olayı görenler durumu hemen yetkililere bildiriyor. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendiriliyor. İlk müdahalesi burada yapılan Şaban K., İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılıyor.

ŞÜPHELİLERİN TUTUKLANDIĞI SÜREÇ

Polis ekipleri tarafından yakalanan 3 şüpheli, ifadelerinde gelen darp olayını kabul ediyorlar. Ancak bıçaklama suçlamasını ise reddediyorlar. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk ediliyor.

