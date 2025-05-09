Haberler

Alkollü Şahıs Çalışanlara Saldırdı

Olayın Gelişimi

Afyonkarahisar’da, alkollü olarak gittiği kafede rahatsızlık veren bir kişi, çalışanlar tarafından uyarıldıktan sonra saldırıda bulundu. Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kafede yaşandı. Alkollü olduğu belirtilen O.R., arkadaşlarıyla birlikte kafeye geldi. Kısa bir süre sonra diğer müşterilerin O.R. ve arkadaşlarının davranışlarından rahatsız olduğu bildirildi. Bunun üzerine kafe çalışanları, grubu uyararak dışarı çıkmalarını istedi.

Geri Dönüş ve Saldırı

Uyarılara rağmen O.R., birkaç dakika içinde geri dönerek kafe çalışanlarından E.M. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve O.R., E.M.’ye saldırarak darp etti. Kavga anında O.C. isimli bir müşteri, durumu ayırmaya çalıştı. Ancak O.R., bu durumda sinirlenip O.C.’yi de yumruk ve tekme ile darp ederek yere düşürdü. Olay, çevrede bulunan diğer insanlar tarafından yatıştırıldı.

Soruşturma ve Sonuçlar

Kavgayı ayırmak isteyen kişiler durumu kontrol altına alırken, her iki taraf da darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturma, ilgili savcılık tarafından başlatıldı. Yaşanan olayın detayları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ÖNEMLİ

Haberler

Mardin Ovası Obruk Tehlikesi Altında. MARDİN’de su kaynakları azalıyor. Uzmanlar, bilinçsiz sulamanın etkisi vurguladı. Tarımsal sulama kriz noktası haline geldi. Enerji ve su yönetimi...

Mardin'in Artuklu ilçesinde su kaynaklarındaki azalma ve hatalı sulama yöntemleri obrukların oluşmasına sebep oluyor. Uzmanlar, aşırı su tüketiminin tarımdaki verimliliği düşürebileceği konusunda uyarıyor.
Haberler

Doğu Karadeniz Projesi Destekli Sıvat Dağıtımı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, hayvan refahını artırmayı amaçlayan bir proje çerçevesinde 25 sıvat dağıtıldı. Bu adım, meralardaki otlatma verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.