Alkollü Şahıs Çalışanlara Saldırdı

Olayın Gelişimi

Afyonkarahisar’da, alkollü olarak gittiği kafede rahatsızlık veren bir kişi, çalışanlar tarafından uyarıldıktan sonra saldırıda bulundu. Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kafede yaşandı. Alkollü olduğu belirtilen O.R., arkadaşlarıyla birlikte kafeye geldi. Kısa bir süre sonra diğer müşterilerin O.R. ve arkadaşlarının davranışlarından rahatsız olduğu bildirildi. Bunun üzerine kafe çalışanları, grubu uyararak dışarı çıkmalarını istedi.

Geri Dönüş ve Saldırı

Uyarılara rağmen O.R., birkaç dakika içinde geri dönerek kafe çalışanlarından E.M. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve O.R., E.M.’ye saldırarak darp etti. Kavga anında O.C. isimli bir müşteri, durumu ayırmaya çalıştı. Ancak O.R., bu durumda sinirlenip O.C.’yi de yumruk ve tekme ile darp ederek yere düşürdü. Olay, çevrede bulunan diğer insanlar tarafından yatıştırıldı.

Soruşturma ve Sonuçlar

Kavgayı ayırmak isteyen kişiler durumu kontrol altına alırken, her iki taraf da darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Soruşturma, ilgili savcılık tarafından başlatıldı. Yaşanan olayın detayları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.