Alkollü Şahıs Evini Ateşe Verdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, bayram günü alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, kendi evini ateşe verdi. Olayı gören komşusunun korku dolu ifadeleri dikkat çekti. Komşu, “Çocuklarımı bayrama değil, ölüme kaldırdım” dedi. Faciaya sebep olan yangın, dün sabah saat 04.00 sıralarında İzmit’in Terzi Bayırı Mahallesi’nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen A.A., kendi evini ateşe verdi ve yangın hızla büyüyerek evi sardı. Alevler gece karanlığında büyük bir aydınlık oluşturdu.

TEHLİKE ANINI FARK EDEN VATANDAŞLAR

Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Alarm üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için hızlı bir şekilde çalışmaya başladı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alındı, ancak ev kullanılamaz hale geldi. Kullanılamaz hale gelen evi gören komşulardan biri, “Çocuklarımı bayrama değil, ölüme kaldırdım. Çoluk çocuğuma bayramı getirmedim” ifadelerini kullandı.

MAĞDURİYETLERİNİ ANLATTI

Yangın dolayısıyla oluşan mağduriyetin yanı sıra tehlikeyle yüzleşen bir vatandaş, “Çığlık çığlığa uyandık. Oğlum alevleri söndürmek için yangının içine girdi. Az daha 4 çocuğumun evi yanıyordu. Akşamdan beri perişan olduk” şeklinde duygularını ifade etti. Yangın sonrası evin durumu ve zarar gören alanlar görüntülendi.