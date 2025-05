Alkollü Şahıs Kafede Kavga Çıkardı

OLAYIN YERİ VE ZAMANLAMASI

Afyonkarahisar’da, alkollü olarak gittiği kafede çevresini rahatsız ettiği için uyarılan bir şahıs, birkaç dakika sonra geri dönerek çalışanlara saldırdı. Kent merkezi Cumhuriyet Mahallesindeki bir kafede meydana gelen olayda, güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerde yaralanan iki kişiden birinin, kavgayı ayırmaya çalışan bir müşteri olduğu belirlendi.

ALKOLLÜ ŞAHIS VE TEPKİLER

Edinilen bilgilere göre, O.R. isimli alkollü şahıs, arkadaşlarıyla birlikte kafeye gitti. Bir süre sonra diğer müşteriler, O.R. ve arkadaşlarının davranışlarından rahatsız olarak durumu kafe çalışanlarına iletti. Bunun üzerine kafe çalışanları, grubu uyararak kafeden çıkmalarını istedi. Uyarıyı dikkate alan grup hızla dışarı çıktı.

SALDIRI VE KAVGA

Ancak, O.R. birkaç dakika içinde geri dönerek kafe çalışanı E.M. ile tartışmaya başladı. Ardından O.R., E.M.’ye saldırarak darp etmeye başladı. O sırada kavgayı gören O.C. ise tarafları ayırmaya çalıştı fakat O.R., O.C.’yi de yumruk ve tekme darbeleriyle yere düşürdü. Kavga, çevredeki diğer kişilerin olaya müdahale etmesiyle sona erdi. Taraflar darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatılırken, kavga anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.