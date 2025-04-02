Alkollü Şahıs Tekel Bayisinden Haraç İstedi

ALKOLLÜ ŞAHIS HARAÇ İSTEDİ

Avcılar’da, iddiaya göre alkollü bir kişi, gece saatlerinde alışveriş yaptığı tekel bayiine geri dönerek iş yeri sahibinden haraç talep etti. Dükkan sahibi Emrullah Koca, şahsı marketten uzaklaştırmaya çalıştığında, olay sopalı bir kavgaya dönüştü. Kavga, güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 31 Mart gecesi Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan bir tekel bayisinde gerçekleşti. İki şahıs, akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra gece geç saatlerde tekrar gelerek iş yeri sahibi Koca’dan haraç talep etti. Koca, paralarını isteyen şahsı dışarı çıkarmak isteyince aralarında arbede başladı.

KAVGA ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Markete gelen şahıslardan biri kavga sırasında olay yerinden kaçarken, diğer şahıs ile Koca arasında önce boğuşma, ardından da sopa ve yumrukla bir kavga meydana geldi. Kavganın ardından, şüpheli olay yerinden uzaklaştırıldı ama marketin camlarının kırıldığı bilgisi alındı. Güvenlik kameralarında, tekel bayiine gelen şahsın Koca ile tartışması, boğuşmaları ve sopalarla birbirlerine vurmaları, hatta başka bir vatandaşın kavgayı ayırmaya çalışması görüntülendi. Market sahibi Koca’nın, şahıslardan şikayetçi olduğu belirtildi.

MARKET SAHİBİ OLAYI ANLATTI

Gece saatlerinde gelen alkollü şahısların kendisinden haraç istediğini dile getiren Emrullah Koca, “Gece 3 ila 4 gibi ikinci kez geldiler. Saat 10, 10.30 gibi alkol alıp gittiler, ardından tekrar geldiler. Benden para istediler. Bir arbede oldu, bu sırada cam kırıldı. Haraç gibi bir şey talep ettiler. Para vereceksin dediler. Olay bundan kaynaklandı. Vurmaya, kırmaya kalktılar. Zaten birisi kaçtı. Sarhoşlardı. Benim başıma bela edip kendisi gitti. Biz kavga ettik, arkadaşım da araya girdi ama o da kaçtı. Karakola gidip emniyet güçlerine şikayette bulundum” şeklinde konuştu.