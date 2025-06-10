Alkollü Şüpheliler Kadın Polise Saldırdı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ TARİH VE YER

Sultangazi’de, Kurban Bayramı’nın 2. gününde Merkez Habibler Mahallesi’nde gerçekleşen bir olayda, kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekipleri, zorluk çıkaran alkollü 3 şüpheli ile karşılaştı.

ŞÜPHELİLERİN DAVRANIŞI VE SALDIRI

Polis ekipleri devriye görevi sırasında durumlarından şüphelendikleri 3 kişiye kimlik sorgulaması yapmak isteyince, alkollü oldukları öğrenilen şahıslar kimliklerini verme konusunda ısrarcı oldular. Bu durum, ekipler ile şüpheliler arasında tartışmaya yol açtı. Tartışma büyüyünce, şüphelilerden biri, görevli kadın polise küfür ve hakarette bulunarak saldırıda bulundu.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Olayın ardından, bölgeye hızlı bir şekilde çok sayıda gece bekçisi ve takviye polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, durumu kontrol altına alarak 3 şüpheliyi etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİ İŞLEMLER VE SORUŞTURMA

Saldırgan şüphelilerden biri, savcının talimatı ile serbest bırakılırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.