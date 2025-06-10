Alkollü Şüpheliler, Polis Ekiplerine Saldırdı

ALKOLLÜ ŞÜPHELİLER POLİSİ SALDIRDI

Sultangazi’de kimlik kontrolü yapmak isteyen polis ekiplerine karşı çıkan alkollü 3 şüpheliden biri, görevli kadın polise küfür ve hakarette bulunarak saldırdı. Olay, Kurban Bayramı’nın 2. gününde Merkez Habibler Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, devriye halinde olan polis ekipleri, durumlarından şüphelenerek 3 kişiye kimlik sorgulaması yapmaya çalıştı. Alkollü olduğu belirlenen şahıslar, kimliklerini vermekte direndi ve bu durum üzerine ekipler ile tartışma başladı.

POLİS MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Tartışmanın büyümesi sonrası şüphelilerden biri, görevli kadın polise hakaret ederek saldırıda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda gece bekçisi ve takviye polis ekibi yönlendirildi. Polis ekiplerinin müdahalesi ile 3 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırganlardan biri savcının talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. Olayla ilgili olarak soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.