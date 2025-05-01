Alkollü Sürücü, Alkol Testini Reddetti

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYLE YAPILAN MÜDAHALE KAMERADA

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından durdurulan bir araçta, sürücü ekiplere düşündürücü anlar yaşatıyor. Alkolmetreyi üflemeyi reddeden ehliyetsiz sürücüye toplamda 45 bin 235 TL ceza kesiliyor.

UYGULAMA SIRASINDA YAŞANAN OLAYLAR

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Mahmutesatbey Caddesi’nde trafik kontrollerine başladı. Şüpheli görülen 16 BGN 845 plakalı araç durduruluyor. Sürücü Sertaç K. (45) için alkol testi yapılmak isteniyor, ancak sürücü, ekiplerin ısrarlarına karşı alkol testini kabul etmiyor.

SÜREÇ TEKLİFLERLE DOLU

Ekiplerin alkolmetre uygulamasını reddeden sürücü Sertaç K, “Üflemeyeceğim. Yanlış yapıyorsunuz. Ben size insani bir şekilde duygularımı arz ettim. Temiz bir insan olmaya yönelmişim. Temiz bir insan olmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. Kötü bir insan değilim. Ama ceza yazarsanız benim sicili yakacaksınız. 17 günüm kaldı imza atıyorum. Üflemeyeceğim. Arabanın sahibi de gelir alır buradan. Ehliyetim yok zaten” açıklamasında bulunuyor.

Uygulama sonucunda Sürücü Sertaç K’ya, alkolmetreyi üflemeyi reddettiği için 26 bin 557 TL ve ehliyetsiz araç kullandığı için 18 bin 678 TL olmak üzere toplamda 45 bin 235 TL ceza kesiliyor.