Alkollü Sürücü Araç ve Direğe Çarptı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAZASI

Nevşehir’de bir alkollü sürücü seyir halindeyken önündeki bir araca ve ardından aydınlatma direğine çarpma olayı yaşandı. Bu kazada bir kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde Emek Mahallesi Üstat Necip Fazıl Bulvarı’nda gerçekleşti.

KAZANIN SEBEPLERİ

Edinilen bilgilere göre, 50 AAP 859 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü Mustafa S., önünde ilerleyen Merve G.’nin kullandığı 50 AAU 282 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden Tofaş otomobili, orta refüje çıkarak bir aydınlatma direğine çarptı. O anları gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

ALKOL TESTİ VE SONUÇLARI

Kaza yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, sürücülere alkol muayenesi yaptı. Tofaş sürücüsünün, 2.38 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu gelişmenin ardından Mustafa S.’nin ehliyeti iptal edilirken, kullanmış olduğu otomobil de trafikten men edildi. Kazayla ilgili olarak gerekli soruşturmalar başlatıldı.