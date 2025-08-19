Haberler

Alkollü Sürücü, Araçlara Çarptı. MUĞLA

ALCOL MEYDANA GETİRDİ

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2.96 promil alkollü ve ehliyetsiz bir sürücü, kullandığı otomobil ile iş yerlerine ve park halindeki araçlara çarparak büyük bir kaosa yol açtı. Ortalığı birbirine katan sürücü, polis ekiplerince hızla yakalanarak gözaltına alındı. Olay, Gümbet Mahallesi Ayaz Caddesi’nde gerçekleşti.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

B.F.K. (23) yönetimindeki 34 BSH 566 plakalı otomobil, seyir halindeyken yol kenarındaki bir restoran ve kuaför salonuna çarptı. Bu çarpmanın ardından otomobil, aydınlatma direğine çarparak iki araca daha zarar verdi. Çevrede büyük bir paniğe neden olan sürücü, yoluna devam ederek başka bir caddeye yöneldi.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, sürücüyü burada durdurarak gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerde sürücünün 2.96 promil alkollü olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Sürücü, polis tarafından gözaltına alınırken yaşanan olaylar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

ÖNEMLİ

