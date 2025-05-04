Alkollü Sürücü Araçta Kilitlendi

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞ ÇABASI

Bursa’nın Kestel ilçesinde meydana gelen olayda, çöp konteynerine çarpan alkollü bir sürücü, kendini aracına kilitleyerek polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Hastaneye sevk hazırlıkları başlamadan önce, sürücünün kimliği ve araç plakası henüz belirlenemedi.

İLK YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın gerçekleştiği sırada, çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hızlıca olay yerine ulaştı. Ancak alkollü sürücü, polis ekiplerini görünce endişeye kapıldı ve aracını kilitleyerek içeride kalmayı tercih etti. Amatör kameralar tarafından kaydedilen bu ilginç anlar, olayın trajik anını gözler önüne serdi.