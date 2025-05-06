Alkollü Sürücü, ‘Bir Şey Yok’ Dedi

ALKOLLÜ SÜRÜCÜNÜN KAÇIŞI VE YAKALANIŞI

Aksaray’da, polisin “dur” ikazına uymayarak kaçan bir sürücü, kısa sürede yakalandı. Olay, Yeni Sanayi Mahallesi eski sanayi yolunda meydana geldi. Bölge Trafik Şubesi ekipleri, şüphelenerek 68 AEM 561 plakalı hafif ticari araca dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü, bu uyarıya karşılık vermeden kaçtı ve polis ile arasında kovalamaca başladı.

GÖRÜNTÜ ALAN GAZETECİLERE TEPKİ

Eski Sanayi Sitesi’ne giren sürücü, kısa bir kovalamacanın ardından yakalandı. Araçtan inen E.K., kendisini görüntülemek isteyen gazetecilere, “Bir şey yok” diyerek tepki gösterdi. Gazetecilere, “Adam şov yapmaya çalışıyor” diyen sürücü, araç içine gidip kendini gizlemeye çalıştı. Ancak polis, sıkı bir çabayla sürücüyü alkolmetreye üfletti ve sonucun 1.22 promil olduğunu tespit etti.

YASAL İŞLEMLER VE CEZALAR

Yasal sınırın neredeyse 3 katı alkollü çıkan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan sorgulama ve incelemede, şahsın daha önce de 3 kez alkollü olarak yakalandığı belirlendi. Sürücünün ehliyeti, bu sefer 5 yıl süreyle alındı. Ayrıca, alkollü araç kullanmak, dur ikazına uymamak, tehlikeli şerit değiştirmek gibi maddelerden yaklaşık 57 bin lira para cezası uygulandı. Olay anında, alkollü sürücünün yakınları ise görevdeki basın mensubunun kamerasını kapatarak görüntü almasını engellemeye çalıştı.