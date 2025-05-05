Alkollü Sürücü Camiyi Vurdu, Yaralı Var

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ CAMİYE DAHİL OLDU

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alkollü olduğu söylenen bir sürücü, camiye daldı. Olayda, otomobilin içinde bulunan 4 kişiden bir kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibi yönlendirildi. Olay, gece saat 02.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kontrolden çıkan 53 EE 850 plakalı otomobil, Ebubekir Sıddık Camii’ne çarptı.

OLAY YERİNDE HIZLA MÜDAHALE

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, araçta bulunan 4 bireye müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin taşıdığı bir yaralı, olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Camide bir hasar oluşurken, sabah saatlerinde camiye gelen cemaat durumu şok içinde karşıladı. Olayı gören vatandaşlar, “4 tane genç varmış, bunlar alkollü muhtemelen. Yüksek hızla içeriye girmişler. Biz burada olsaydık facia olabilirdi” şeklinde yorumda bulundu.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili polis incelemesi başlatıldı ve detaylar araştırılıyor. Yaşanan bu olay, cami topluluğunda büyük bir endişe yarattı. Sürücünün durumunun araştırılması ve benzer olayların önüne geçilmesi gereken bir konu olarak gündeme geldi.